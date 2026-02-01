|ENGLISH VERSION
|25.Feb.2026
| Programmiersprache: AmiBlitz 3.11.3
Sven 'honitos' Dröge hat weitere Updates seines BlitzBasic-Nachfolgers "AmiBlitz" zur Verfügung gestellt. Neben Fehlerbereinigungen bieten die Versionen 3.11.2 bzw. 3.11.3 nun eine Unterstützung der identify.library.
Download: AmiBlitz3.11.3.lha (11 MB) (snx)
[Meldung: 25. Feb. 2026, 09:18] [Kommentare: 0]
|
