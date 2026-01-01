amiga-news ENGLISH VERSION
25.Feb.2026



 Bomberman-Klon: Demoversion 1.1 von Kaboomania für AGA-Amigas
Von Axel Friedrichs Spiel im Bomberman-Stil, Kaboomania, liegt inzwischen die Demoversion 1.1 vor. Sie umfasst die ersten zehn Level der Einzelspielerkampagne und hat mit dem Update ein neues Musikstück von Chris Hülsbeck für das Game-Over-Bild erhalten. (snx)

