|25.Feb.2026
| Fernzugriff auf AmigaOS: amigactl 0.61
Bei amigactl handelt es sich um ein kleines amigaseitiges Programm, um von einem modernen Rechner aus über eine Python-Bibliothek sowie ein Befehlszeilenprogramm auf einen Amiga mit mindestens AmigaOS 2.x, einem 68020-Prozessor und TCP-Stack zuzugreifen.
Ermöglicht werden Dateioperationen, das Ausführen von CLI-Befehlen, ARexx-Nutzung, Live-Datei-Streaming und Systemüberwachungen (Zuweisungen, Volumes, Ports, Tasks) über ein einfaches Textprotokoll mit maschinenlesbaren Antworten. Entwickelt wurde das Programm für vertrauenswürdige Netzwerke und Emulator-Umgebungen. (snx)
[Meldung: 25. Feb. 2026, 09:20] [Kommentare: 1 - 25. Feb. 2026, 15:39]
