25.Feb.2026



 7-bit: KickSwitcher und Wicher 520i
7-bit stellt zwei neue Produkte vor: KickSwitcher und Wicher 520i. Wie der Name bereits verrät, ist ersteres ein Kickstart-ROM-Umschalter. Er ist für den Amiga 500 bzw. 500+ gedacht, unterstützt EPROM-Chips der Typen 27C400, 27C800 sowie 27C160 EPROM und schaltet um, wenn die Tastenkombination Ctrl-Amiga-Amiga für mindestens drei Sekunden gedrückt wird.

Die Wicher 520i ist eine ebenfalls für den Amiga 500/500+ gedachte Turbokarte. Sie unterstützt einen vollwertigen 68020-Prozessor, 32 MB Fast-RAM sowie 2,5"-IDE-Festplatten und kann mit bis zu 33 MHz getaktet werden. (snx)

[Meldung: 25. Feb. 2026, 09:20] [Kommentare: 0]
