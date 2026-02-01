|26.Feb.2026
| Amiga-Emulator: vAmigaWeb erhält Konfigurationsoption für Linkshänder
Der Web-basierte Amiga-Emulator vAmigaWeb hat eine zusätzliche Einstellung erhalten, die Linkshändern die Nutzung der Maus- und Joystick-Emulation auf Touch-basierten Geräten erleichtern soll: Die Kontrollen für Bewegung von Maus/Joystick und der Knöpfe können die Seiten tauschen. Ein älteres Layout dass die Felder für die Bewegung des Eingabegeräte zwischen den beiden Feldern für die Emulation von Knöpfen positioniert hat, ist dagegen entfallen. (cg)
[Meldung: 26. Feb. 2026, 22:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]