Retro Passion verkauft betriebsbereite A4000D-Motherboards

Der britische Anbieter Retro Passion hat ab sofort fertig aufgebaute A4000D-Hauptplatinen im Angebot. Die Custom Chips sind laut Retro Passion "New Old Stock", sind also nie in einem Rechner verbaut gewesen. Alle anderen Komponenten des auf Paul Rezendes' schwarmfinanzierten Nachbau einer A4000-Platine basierenden Produkts sind neu, lediglich der Amiga-spezifische Monitoranschluss wird als "recycled Component" bezeichnet, wurde also aus älteren Geräten ausgelötet.



Zum Betrieb der Platine muss der Kunde noch die Tochterplatine mit den Zorro-Slots, eine Prozessorkarte, Kickstart-ROMs sowie RAM-Riegel für Chip- und Fast-RAM organisieren, diese Komponenten können alle ebenfalls von Retro Passion bezogen werden. Erhältlich sind die A4000D-Motherboards für 1450 britische Pfund (zzgl. Steuern und Versand), was etwa 1660 Euro entspricht. Bestückt wird ein Motherboard erst nach Eingang einer Bestellung, weswegen die Lieferzeit 6-8 Wochen beträgt. Ein Viertel des Kaufpreises sind als Anzahlung vor Produktionsbeginn fällig.



Optional kann der Kunde ein existierendes A4000-Motherboard als Teile-Spender bereitstellen, die Amiga-spezifischen Komponenten werden dann von dieser Platine entnommen. (cg)



[Meldung: 26. Feb. 2026, 23:13] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

