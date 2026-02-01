amiga-news ENGLISH VERSION
27.Feb.2026



 Jump'n Run: Betaversion 2 von Double Baboon Ninja
Die Entwickler des Jump'n Run "Double Baboon Ninja" (amiga-news.de berichtete) haben nun den zweiten Level zum Anspielen bereitgestellt und liefern darüberhinaus Verbesserungen und einen neuen Gegner. Das Spiel benötigt AGA, einen 68020-Prozessor und Fast-RAM. (dr)

[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:16] [Kommentare: 0]
