|27.Feb.2026
| Demoparty: Roma.exe in Rom (20. und 21.06.2026)
Die Roma.exe-Demoparty findet am 20. und 21. Juni 2026 in Rom, Italien statt. Neben diversen Wettbewerben, unter anderem auch eine eigene Amiga-Competetion, werden "zwei Tage voller Spaß, Kreativität und Vorträge" geboten, inklusive geführter Stadtrundfahrt, Weinverkostung und geselligem Abendessen. Als live Acts wurden Master Boot Record, AROTTENBIT und Gom Jabbar verpflichtet. (dr)
[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:22] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]