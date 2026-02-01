amiga-news ENGLISH VERSION
27.Feb.2026



 Demoparty: Roma.exe in Rom (20. und 21.06.2026)
Die Roma.exe-Demoparty findet am 20. und 21. Juni 2026 in Rom, Italien statt. Neben diversen Wettbewerben, unter anderem auch eine eigene Amiga-Competetion, werden "zwei Tage voller Spaß, Kreativität und Vorträge" geboten, inklusive geführter Stadtrundfahrt, Weinverkostung und geselligem Abendessen. Als live Acts wurden Master Boot Record, AROTTENBIT und Gom Jabbar verpflichtet. (dr)

[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:22] [Kommentare: 0]
