|27.Feb.2026
| Shoot'em Up: Demoversion von "Wings of Fear II" für AGA-Amigas
Roar 'Roartj' Tjørhom arbeitet am Nachfolger seines Shoot'em Ups "Wings of Fear" und hat nun eine erste Demoversion bereitgestellt. Benötigt werden ein AGA-Amiga mit 68020-CPU, 2 MB Chip- und 2 MB Fast-RAM (4 MB empfohlen). (dr)
