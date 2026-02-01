|27.Feb.2026
| Arkanoid-Klon: "Creepy Crawlers Goliath:Reloaded" für AGA-Amigas
Kurz vor Ablauf der Frist zum Einreichen von Spielen für den AmiGameJam 2025 (amiga-news.de berichtete) wurden noch zwei Beiträge fertiggestellt: so auch der Arkanoid-Klon "Creepy Crawlers Goliath:Reloaded" (Video), der mit Blitz Basic 2.1 und Deluxe Paint V erstellt wurde. Geboten werden zehn Level voller angreifender Spinnen und zehn verschiedene Bewegungsmuster der Gegner. Benötigt werden ein AGA-Amiga mit mindestens 68020-CPU, 2 MB Chip-RAM und 1 MB Fast-RAM. (dr)
