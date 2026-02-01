amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
27.Feb.2026



 Multiplayer-Action: Cake Rush 1.1 (AGA)
Bei dem mit der Scorpion Engine erstellten "Cake Rush" versuchen vier menschliche oder Computergesteuerte Bäcker, Backwaren schneller an die Kundschaft zu bringen als die Konkurrenz - der schlechteste Verkäufer scheidet am Ende eines Arbeitstages aus (amiga-news.de berichtete). Die finalen Version 1.1 (Video) bietet neue Musik für das Boss-Level und eine neue Melodie für die Kuchenschlacht. (dr)

[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:43] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.