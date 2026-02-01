|27.Feb.2026
| Multiplayer-Action: Cake Rush 1.1 (AGA)
Bei dem mit der Scorpion Engine erstellten "Cake Rush" versuchen vier menschliche oder Computergesteuerte Bäcker, Backwaren schneller an die Kundschaft zu bringen als die Konkurrenz - der schlechteste Verkäufer scheidet am Ende eines Arbeitstages aus (amiga-news.de berichtete). Die finalen Version 1.1 (Video) bietet neue Musik für das Boss-Level und eine neue Melodie für die Kuchenschlacht. (dr)
[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:43] [Kommentare: 0]
