|27.Feb.2026
| Shooter: Pauldron 0.5 (AGA)
Ebenso als Beitrag für den AmiGameJam 2025 hat der RedPill-Entwickler Carlos Peris den Shooter "Pauldron" (Video) eingereicht, in dem man als Zauberer agiert, der verschiedene Zaubersprüche auf feindliche Truppen wirft, die langsam auf einen zukommen. Ebenso muss man alle Steine zerstören, da sie andernfalls ihre Seelen freisetzen, wenn sie passiert werden. Benötigt wird ein AGA-Amiga. (dr)
[Meldung: 27. Feb. 2026, 22:20] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]