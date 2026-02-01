|ENGLISH VERSION
|
|28.Feb.2026
Andreas Magerl (ANF)
| WHDLoad-Versionen von DR Dangerous und Phantom Leap
Pressemitteilung: Es hat etwas gedauert aber nun ist es endlich soweit. Für die beiden Spiele DR Dangerous und Phantom Leap ist nun auch eine WHDLoad-Version verfügbar. Die WHDLoad-Version gibt es als Download zu der Boxed-Version sowie Digital-Version der beiden Spiele in unserem Onlineshop. Bestandskunden finden den Download in unserem Shop unter "IHR ACCOUNT": Im persönlichen Bereich einfach das Archiv für das jeweilige Spiel noch ein mal herunterladen, es enthält alle digitalen Files inkl. Updates und auch die WHDLoad-Version.
Wer einen der Titel bei einem anderen Händler gekauft hat, legt bitte im Shop einen Account an und schreibt uns eine E-Mail mit den Account-Infos + Foto von dem Spiel. Wir schalten Dich dann im Shop für das Updates frei. (cg)
[Meldung: 28. Feb. 2026, 00:17] [Kommentare: 0]
|
