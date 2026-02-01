|01.Mär.2026
| Schwarmfinanziertes Buchprojekt: The story of Ocean Software - Gold Edition
Das 2013 erschienene Buch zur Geschichte von Ocean Software soll schwarmfinanziert neu aufgelegt und um etwa 35-40 Seiten erweitert werden. Der ergänzte Inhalt basiert auf den Erinnerungen von dreizehn ehemaligen Mitarbeitern. Erscheinen soll "The story of Ocean Software - Gold Edition" im Juni dieses Jahres. (snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
