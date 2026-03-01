amiga-news ENGLISH VERSION
01.Mär.2026



 Entwicklerwerkzeug: AssPack 1.0
AssPack ist ein kleines Tool, das Komponenten eines Spiels in einer einzigen Datei, einem Asset-Paket, zusammenzufassen und zur Laufzeit zu laden. Der Autor selbst verwendet es mit AmiBlitz 3, aber man könne es auch problemlos mit anderen Programmiersprachen verwenden.

Anwendbar ist AssPack auf Bild- und Tondateien, Module und ausführbare Programme; die Dateien können dabei auch mit dem StoneCracker komprimiert sein. (snx)

[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50]
