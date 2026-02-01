amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Mär.2026



 Spiel: Strike Force Omega - Urban Chaos 0.8
Strike Force Omega ist ein noch in Entwicklung befindlicher, daher zunächst auf drei Level beschränkter Top-down-Shooter für AGA-Amigas, der von Spielen wie Commando, Mercs, Ikari Warriors, Chaos Engine und Smash TV inspiriert sei.

Neben den zwei Megabyte Chip-RAM wird ein weiteres Megabyte Fast-RAM benötigt. Erstellt wurde das Spiel mit der Scorpion Engine. (snx)

[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.