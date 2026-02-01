|01.Mär.2026
| Spiel: The Osiris Infection
Bei "The Osiris Infection" gilt es, Netzwerk-Knotenpunkte wieder miteinander zu verknüpfen. Das Spiel stellt eine Mischung aus Denk- und Action-Spiel dar, wobei man sich je nach Modus auch bloß mit einer dieser beiden Komponenten auseinandersetzen kann.
The Osiris Infection wurde mit der Scorpion Engine erstellt, läuft auf jedem Amiga mit 1 MB Arbeitsspeicher und kann alleine oder zu zweit gespielt werden. (snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
