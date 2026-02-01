|01.Mär.2026
| AROS Portable: Aktualisierung mit AROS One 1.3 (64 Bit)
AROS Portable von Andrzej 'retrofaza' Subocz ermöglicht es, AROS von einem USB-Stick aus zu testen, ohne eine Festplatteninstallation vornehmen oder einen kompatiblen Rechner auftreiben zu müssen. Inhaltlich kommt die AROS-Distribution AROS One zum Einsatz, mit deren Version 1.3 AROS Portable nun aktualisiert wurde. (snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
