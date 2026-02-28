|01.Mär.2026
| OS4Depot-Uploads bis 28.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
vasmm68k_mot.lha dev/cro 269kb 4.0 Portable and retargetable assembler
vasmm68k_std.lha dev/cro 263kb 4.0 Portable and retargetable assembler
vasmppc_std.lha dev/cro 224kb 4.0 Portable and retargetable assembler
arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a...
virtioscsi.lha dri/sto 24kb 4.1 VirtIO SCSI Device Driver for Am...
amigadiskbench.lha uti/ben 105kb 4.1 a Reaction based disk benchmarki...
sfront.lha uti/scr 7kb 4.0 Provides an exe front for a script.
videovortex.lha vid/pla 5Mb 4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
