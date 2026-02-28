amiga-news ENGLISH VERSION
01.Mär.2026



 Aminet-Uploads bis 28.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
CVBasic.lha                    dev/cross  537K  VAR BASIC compiler for Cole...     
imploder.lha                   dev/misc   278K  OS3 Imploder exe/data crunc...    
raw2iff.lha                    dev/misc   834K  OS3 RAW pictures to IFF ILB...       
x68k2amiga.lha                 dev/misc    32K  OS3 Convert X68000 exec/dat...  
isocd-win.zip                  disk/misc  172K  OTH Create bootable Amiga I...   
anaiis.lha                     driver/oth 281K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
F1GP2026Carset.lha             game/data    7K  GEN 2026 Carset for F1GP                     
kaboomania-demo-1.1.lha        game/demo  678K  OS3 KABOOMANIA Demo - ADF                    
kaboomania-demo-1.1whd.lha     game/demo  790K  OS3 KABOOMANIA Demo - WHDLo...                
simpletetris.zip               game/think  23K  OS3 A simple and polished T...        
Grafx2-m68k.lha                gfx/edit   1.2M  OS3 Pixel paint program (li...   
AmiVms.lha                     misc/emu   4.0M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
voxelspace.lha                 misc/misc  5.2M  VAR Technical demo of a vox...  
hippoplayerupdate.lha          mus/play   430K  OS3 Updated HippoPlayer                      
GF4RSIDH.zip                   pix/misc    75K  GEN Grad. Fonts for RSI Dem...   
Benedykt-Amiga2000.png         pix/wb      36K  GEN very cool 8 color wb Am...         
NAFCYI1994S4-B03.zip           text/bfont 1.2M  GEN NAFCYI Winter 1994-95 (...        
ASE2019_2.2.lha                text/edit  220K  OS3 Text editor                              
AmigaBasic_keyw.lha            text/misc    2K  GEN Keyword file EdWordPro ...     
NAFCYI1994S4-03.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Winter 1994-95 (...         
ixemul48.2-060.lha             util/libs  2.4M  OS3 Ixemul.library V48.2 fo...           
ReportPlusMOS.lha              util/misc  795K  MOS Multipurpose utility                     
VATestprogram.zip              util/misc  9.0M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
Palette.lha                    util/wb     40K  OS3 Change WB-Color in real...     
RapaTank.zip                   util/wb     13K  GEN RapaTank
(snx)

[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
