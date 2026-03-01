|ENGLISH VERSION
|02.Mär.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: ZIP-Plugin 2.1
Vom ZIP-Plugin für Hollywood wurde die Version 2.1 veröffentlicht. Diese Version ist ein kleineres Update mit ein paar neuen Features, Fehlerbereinigungen sowie Unterstützung für die Linux-ARM64-Plattform, auf welcher Hollywood seit der kürzlich veröffentlichten Version 11 nun auch läuft.
Das ZIP-Plugin steht ab sofort zum kostenlosen Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal bereit. Dank Hollywoods plattformübergreifenden Plugin-System stehen Versionen für AmigaOS3, AmigaOS4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (arm, arm64, ppc, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64, arm64), Windows (x86, x64), Android und iOS zur Verfügung. (dr)
[Meldung: 02. Mär. 2026, 06:15] [Kommentare: 0]
