 E-Mail-Programm: Fünfte Testversion 0.1.5 von AMail
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine fünfte Testversion 0.1.5 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video).

Die aktuelle Version bietet nun ein Adressbuch. (dr)

[Meldung: 02. Mär. 2026, 06:41] [Kommentare: 0]
.