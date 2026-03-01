amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
02.Mär.2026



 Side-Scrolling-Spiel: Burn
Kurz vor Toresschluss hat 'ripper253' mit "Burn" seinen Beitrag für den AmiGameJam eingereicht: ein von Commander Keen inspiriertes Side-Scrolling-Spiel, in dem man Dämonen bekämpfen muss und das der Entwickler zum ersten Mal komplett in 68k-Assembler geschrieben hat. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. (dr)

[Meldung: 02. Mär. 2026, 20:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.