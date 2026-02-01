amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
02.Mär.2026



 AmigaOS 4: Video Vortex 1.3 - GUI zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos
Video Vortex ist eine grafische Benutzeroberfläche für YT.rexx zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos (amiga-news.de berichtete). In der neuen Version 1.3 hat Thomas Kölsch die Download-Funktion überarbeitet und einen Menüpunkt hinzugefügt, mit dem man die Videoauflösung vor dem Abspielen des Videos auswählen kann. (dr)

[Meldung: 02. Mär. 2026, 20:37] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.