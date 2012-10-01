|ENGLISH VERSION
|02.Mär.2026
| Vorschau-Video: Tap Jewels
Nach ihrem ersten Spiel für AmigaOS 3, "Dodge These Balls", arbeiten Frank Menzel und Thomas Claus alias EntwicklerX an einem weiteren Projekt, der Umsetzung ihres ursprünglich für AmigaOS 4 veröffentlichten Spiels "Tap Jewels": ein Match-3-Spiel. (dr)
[Meldung: 02. Mär. 2026, 20:48] [Kommentare: 0]
