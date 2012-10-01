amiga-news ENGLISH VERSION
02.Mär.2026
 Vorschau-Video: Tap Jewels
Nach ihrem ersten Spiel für AmigaOS 3, "Dodge These Balls", arbeiten Frank Menzel und Thomas Claus alias EntwicklerX an einem weiteren Projekt, der Umsetzung ihres ursprünglich für AmigaOS 4 veröffentlichten Spiels "Tap Jewels": ein Match-3-Spiel. (dr)

