|03.Mär.2026
David Brunet (ANF)
| Neue Artikel auf der Obligement-Webseite und FTP-Problem
In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Wegen FTP-Problemen mit dem Internet-Anbieter wurde die Website seit dem 24. Februar 2026 nicht mehr aktualisiert. Die neuesten Artikel können unter der temporären Adresse http://agcweb.free.fr gelesen werden, bis eine Lösung gefunden ist.
(nba)
- News from January/February 2026
- Reviews of various Amiga games from 1980s/1990s magazines: 1st Division Manager, 4D Sports Boxing, 9 Lives, 10 Out Of 10 (series), 1869: History Experience Part I [AGA], 1990 - Die 1992'er Edition, 1990 - Die 1993'er Edition, 3001 O'Connor's Fight, A320 Airbus and A320 Airbus Vol. 2, etc.
- Interview with Juan Carlos Herran Martin (software developer for Amiga NG)
- Interview with Rebecca Heineman (game developer)
- Comparison: Sam460LE vs. A1222 Plus (part 2)
- Comparison: Another World vs. Flashback
- Hardware: A6000
- DIY: Repairing a Rämixx 500 (Amiga 500 Plus motherboard reproduction)
- DIY: Building an Amiga ROM switcher with eight Kickstarts
- Point of view: Looking back, looking forward - I am joining the AmigaOS 4 development team
- Feature: Amiga Game List (update)
- Feature: The history of Marble Madness
- Feature: Digital Domain and filmmaking using the Amiga
- Tutorial: Using ADF Transfer Kit
- Tutorial: Installation and configuration of AmiBootEnv
- Articles from the ZINE diskmag n°5 (June 1990)
- Programming: Assembly - Desire "ONE": programming a BBS-intro on Amiga
- Special Quiz on the year 2025 on Amiga
