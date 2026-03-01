amiga-news ENGLISH VERSION
03.Mär.2026
David Brunet (ANF)


 Neue Artikel auf der Obligement-Webseite und FTP-Problem
In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Wegen FTP-Problemen mit dem Internet-Anbieter wurde die Website seit dem 24. Februar 2026 nicht mehr aktualisiert. Die neuesten Artikel können unter der temporären Adresse http://agcweb.free.fr gelesen werden, bis eine Lösung gefunden ist.
  • News from January/February 2026
  • Reviews of various Amiga games from 1980s/1990s magazines: 1st Division Manager, 4D Sports Boxing, 9 Lives, 10 Out Of 10 (series), 1869: History Experience Part I [AGA], 1990 - Die 1992'er Edition, 1990 - Die 1993'er Edition, 3001 O'Connor's Fight, A320 Airbus and A320 Airbus Vol. 2, etc.
  • Interview with Juan Carlos Herran Martin (software developer for Amiga NG)
  • Interview with Rebecca Heineman (game developer)
  • Comparison: Sam460LE vs. A1222 Plus (part 2)
  • Comparison: Another World vs. Flashback
  • Hardware: A6000
  • DIY: Repairing a Rämixx 500 (Amiga 500 Plus motherboard reproduction)
  • DIY: Building an Amiga ROM switcher with eight Kickstarts
  • Point of view: Looking back, looking forward - I am joining the AmigaOS 4 development team
  • Feature: Amiga Game List (update)
  • Feature: The history of Marble Madness
  • Feature: Digital Domain and filmmaking using the Amiga
  • Tutorial: Using ADF Transfer Kit
  • Tutorial: Installation and configuration of AmiBootEnv
  • Articles from the ZINE diskmag n°5 (June 1990)
  • Programming: Assembly - Desire "ONE": programming a BBS-intro on Amiga
  • Special Quiz on the year 2025 on Amiga
(nba)

[Meldung: 03. Mär. 2026, 12:51] [Kommentare: 0]
