Neue Artikel auf der Obligement-Webseite und FTP-Problem

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Wegen FTP-Problemen mit dem Internet-Anbieter wurde die Website seit dem 24. Februar 2026 nicht mehr aktualisiert. Die neuesten Artikel können unter der temporären Adresse http://agcweb.free.fr gelesen werden, bis eine Lösung gefunden ist. News from January/February 2026

Reviews of various Amiga games from 1980s/1990s magazines: 1st Division Manager, 4D Sports Boxing, 9 Lives, 10 Out Of 10 (series), 1869: History Experience Part I [AGA], 1990 - Die 1992'er Edition, 1990 - Die 1993'er Edition, 3001 O'Connor's Fight, A320 Airbus and A320 Airbus Vol. 2, etc.

Interview with Juan Carlos Herran Martin (software developer for Amiga NG)

Interview with Rebecca Heineman (game developer)

Comparison: Sam460LE vs. A1222 Plus (part 2)

Comparison: Another World vs. Flashback

Hardware: A6000

DIY: Repairing a Rämixx 500 (Amiga 500 Plus motherboard reproduction)

DIY: Building an Amiga ROM switcher with eight Kickstarts

Point of view: Looking back, looking forward - I am joining the AmigaOS 4 development team

Feature: Amiga Game List (update)

Feature: The history of Marble Madness

Feature: Digital Domain and filmmaking using the Amiga

Tutorial: Using ADF Transfer Kit

Tutorial: Installation and configuration of AmiBootEnv

Articles from the ZINE diskmag n°5 (June 1990)

Programming: Assembly - Desire "ONE": programming a BBS-intro on Amiga

Special Quiz on the year 2025 on Amiga (nba)



