|03.Mär.2026
| Studie: Tetris gegen PTBS
Ein aktueller Bericht auf Golem.de beschreibt ein Videospiel-basiertes Therapieprojekt aus der klinischen Psychologie, das darauf abzielt, posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) bei Pflegekräften zu reduzieren. Die spielerische Intervention kombiniert psychologische Elemente mit interaktiven Sequenzen, um Stressbewältigung und emotionale Verarbeitung zu unterstützen. (nba)
[Meldung: 03. Mär. 2026, 12:58] [Kommentare: 0]
