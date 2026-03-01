amiga-news ENGLISH VERSION
 Video: MiSTer Floppy - echte Diskettenlaufwerke am MiSTer
Ein neues YouTube-Video von Entwickler RobSmithDev zeigt, wie echte 3,5"-Floppy-Diskettenlaufwerke am MiSTer-FPGA-System nutzbar gemacht werden, inklusive eines Blicks auf Installationsschritte und den praktischen Einsatz im MiSTer-Retro-Setup. (nba)

