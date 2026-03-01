|04.Mär.2026
| DiagROM: Weitere Betaversion der Version 2.0
DiagROM ist eine Diagnose-Software, die vom Anwender in ein EPROM gebrannt wird und dann das reguläre Kickstart-ROM eines Amigas ersetzt. Seit einem Jahr erschienen mehrere Alpha- bzw. Betaversionen der künftigen Version 2.0. Die jüngste Neuerung: mehr oder weniger alle allgemeinen Funktionen liegen nun in der Programmiersprache C vor. Da die Konvertierung von einer Sprachmaschine vorgenommen wurde, bittet der Autor diesmal besonders um ausgiebiges Testen. (snx)
[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:48] [Kommentare: 0]
