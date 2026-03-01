|ENGLISH VERSION
|
|04.Mär.2026
| Audiofilterumschalter: AFSwitch 1.7
Patrick Dürens AFSwitch schaltet den Audiofilter ein, aus oder wechselt dessen Zustand. Benötigt wird die dos.library, ansonsten sollte das Programm unter allen Kickstart-Versionen laufen. Der Autor hofft, dass nach der jüngsten Fehlerbereinigung die nun vorliegende Version 1.7 die letzte sein sollte.
Download: AFSwitch.lha (3 KB) (snx)
[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:48] [Kommentare: 0]
|
