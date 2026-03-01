amiga-news ENGLISH VERSION
04.Mär.2026



 Veranstaltung: Demoparty Revision 2026
Zur traditionell am Osterwochenende im "E-Werk" in Saarbrücken stattfindenden Demoparty Revision wird auch 2026 wieder eingeladen, somit also vom 3.-6. April (Einladung). (snx)

[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 0]
