04.Mär.2026



 Emulator: WinUAE 6.0.3
Der Amiga-Emulator WinUAE bietet in der Version 6.0.3 neben Fehlerbereinigungen nun u.a. auch die Möglichkeit, mehrere emulierte CD-Laufwerke und CD-Abbilder gleichzeitig zu nutzen. (snx)

[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 0]
