|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|04.Mär.2026
| Emulator: WinUAE 6.0.3
Der Amiga-Emulator WinUAE bietet in der Version 6.0.3 neben Fehlerbereinigungen nun u.a. auch die Möglichkeit, mehrere emulierte CD-Laufwerke und CD-Abbilder gleichzeitig zu nutzen. (snx)
[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.