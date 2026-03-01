amiga-news ENGLISH VERSION
04.Mär.2026



 Windows: Programmiersprache Rust für AmigaOS-4-Programme nutzen
Die Programmiersprache Rust (Wikipedia) kann nun unter Windows auch genutzt werden, um Programme für AmigaOS 4 zu schreiben. Das entsprechende GitHub-Projekt "Rust for AmigaOS 4" wurde dabei mit der Sprachmaschine Claude von Anthropic erstellt. (snx)

[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 2 - 04. Mär. 2026, 21:27]
