04.Mär.2026



 AmigaAI: Claude-Agent für AmigaOS 3.x
AmigaAI ist ein Agent für die Sprachmaschine Claude von Anthropic. Benötigt werden AmigaOS 3.x und mindestens ein 68020-Prozessor. Die Kommunikation mit der Claude-Schnittstelle erfolgt über den TCP/IP-Stack des Amiga mittels HTTPS, vorausgesetzt werden die Version 5 von AmiSSL sowie MUI 3.8 mit der TextEditor.mcc. (snx)

[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 2 - 04. Mär. 2026, 19:34]
