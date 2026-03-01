|ENGLISH VERSION
|04.Mär.2026
Martina Hřebcová
| PowerPC-Board Mirari: Benchmarks unter MorphOS 3.20
Zum angekündigten PowerPC-Board Mirari wurden unter dem Titellink von Martina Hřebcová diverse Benchmarks unter MorphOS 3.20 veröffentlicht. Beim Dhrystone-Test etwa muss es sich einem etwas höhergetakteten Mac mini geschlagen geben, bei der Arbeitsspeichergeschwindigkeit hingegen liegt es teils vor, teils hinter einem deutlich höhergetakteten iMac G5 auf dem zweiten Platz.
Beim Kopieren von Dateien von der Festplatte in den Arbeitsspeicher liegt das 1,6 GHz aufbietende Mirari klar vorne, im Praxistest mit verschiedenen Spielen jeweils auf Rang 1, 2 (hinter einem PowerMac G5 mit 2,5 GHz) oder 3 (hinter zusätzlich dem iMac G5 mit 2,1 GHz). (snx)
[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 3 - 04. Mär. 2026, 22:17]
