|05.Mär.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 179
Die deutsche und englische Ausgabe 179 (März/April 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
(cg)
- Review Hollywood 11: Coderise
- Review Amiga Event DVD 37 & 38
- Review The House of the Dead Bunnies
- Review Master of the Minefields
- Review Mutant Monty
- Review Renegade 2 AGA
- Review Buch: Redo from Start
- Review Ignition AddOns
- Review Amigus
- Review Old Blue Workbench
- Beyound the Screen: Die Entwicklung der Amiga-Spiele Teil 1
- 40 Jahre Amiga Teil 6
- Scene Demos
[Meldung: 05. Mär. 2026, 23:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]