Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 179

Die deutsche und englische Ausgabe 179 (März/April 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören: Review Hollywood 11: Coderise

Review Amiga Event DVD 37 & 38

Review The House of the Dead Bunnies

Review Master of the Minefields

Review Mutant Monty

Review Renegade 2 AGA

Review Buch: Redo from Start

Review Ignition AddOns

Review Amigus

Review Old Blue Workbench

Beyound the Screen: Die Entwicklung der Amiga-Spiele Teil 1

40 Jahre Amiga Teil 6

Scene Demos (cg)



