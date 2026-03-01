amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
05.Mär.2026
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 179
Die deutsche und englische Ausgabe 179 (März/April 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Review Hollywood 11: Coderise
  • Review Amiga Event DVD 37 & 38
  • Review The House of the Dead Bunnies
  • Review Master of the Minefields
  • Review Mutant Monty
  • Review Renegade 2 AGA
  • Review Buch: Redo from Start
  • Review Ignition AddOns
  • Review Amigus
  • Review Old Blue Workbench
  • Beyound the Screen: Die Entwicklung der Amiga-Spiele Teil 1
  • 40 Jahre Amiga Teil 6
  • Scene Demos
(cg)

[Meldung: 05. Mär. 2026, 23:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.