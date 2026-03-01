|05.Mär.2026
| Windows-Tools: png2iff 0.3, IFFView
Dan 'zooperdan' Thoresens IFFView zeigt IFF-ILBM-Bilder unter Windows an, das Programm hat keine externen Abhändigkeiten. Außerdem hat der Autor sein Tool png2iff aktualisiert, das indizierte oder 24-Bit-PNG-Bilder ins IFF-ILBM-Format konvertiert. Neu in Version 0.3:
- Quantizes and dithers with much better result than previous version
- More dithering options.
- Also writes out to indexed PNG (instead of IFF) if you specify output file with .png extension.
