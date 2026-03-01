amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

06.Mär.2026



 Amiga E Compiler: E-VO 3.9.3
"E-VO Amiga E Compiler" ist ein Derivat des ursprünglichen E-Compilers von Wouter van Oortmerssen, das neue Funktionen, Fehlerkorrekturen und Optimierungen ergänzt. Neuerungen in Version 3.9.3:
  • fix address error on 68000 due to mis-aligned data causing crash on loading
  • fix code generation error when compiling eg arr[i].bb+=10
  • fix errors when using NEW obj.create() syntax
  • fix error with NOT operator bleeding into next field when using eg [0,NOT(0),1]
  • O2M: improved hunk handling
(dr)

[Meldung: 06. Mär. 2026, 20:21]
.
.