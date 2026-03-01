|06.Mär.2026
| FPGA-basierter Amiga-Klon: aus AmiCUBE 1200 wird MiST ITX
In einem Video vom 25. Februar kündigt der Entwickler Ranko Rodics bezüglich seines "FPGA-basierten Amiga-Klons der nächsten Generation" (Eigenbeschreibung, amiga-news.de berichtete) an, dass einerseits die Möglichkeiten des ursprünglich verwendeten Xilinx Artix-7 FPGAs ausgereizt sind, sodass zukünftig der Xilinx SP701 (Gen 7 Plattform) Verwendung finden soll und wird. Außerdem hat der Entwickler den Namen des Boards von AMICUBE 1200 in MiST ITX geändert, da die Originalschaltpläne und das Design von MiST stammen würden. Durch die Namensänderung möchte er die "Verwirrung verringern" und ebenso die Arbeit von Till Harbaum zu respektieren.
In einem weiteren Video von vor drei Tagen hat er außerdem bekannt gegeben, die Gerber-Dateien und Schaltpläne des MiST ITX auf seiner Webseite minimig.ca veröffentlicht zu haben. (dr)
[Meldung: 06. Mär. 2026, 20:57] [Kommentare: 1 - 06. Mär. 2026, 21:40]
