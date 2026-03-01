|06.Mär.2026
| Musiktipp: Neuer LukHash-Track "Megawave"
'LukHash' ist ein Musiker, der in Edinburgh (Schottland) lebt. Er selbst beschreibt seine Musik als "Fusion aus digitalem 8-Bit-Chaos und 80er-Jahre-inspirierter Synthesizer-Musik, kombiniert mit modernen Sounds und Cyberpunk-Ästhetik" (amiga-news.de berichtete).
Heute hat er seinen neuen Track "Megawave" veröffentlicht, zu dem er schreibt: "Dieser Track vereint Einflüsse von Commodore 64-, Amiga- und Sega Genesis-/Mega Drive-Spielen und ist wie der Soundtrack zu einem Spiel, das es nie gegeben hat, irgendwo zwischen den Welten von Mega Man, Sonic the Hedgehog und The Great Giana Sisters." Der Track ist kostenlos auf Bandcamp verfügbar, wird der Musiker aber am heutigen "Bandcamp-Friday" mit einer Spende unterstützt, so erhält er 100 % der Einnahmen. (dr)
[Meldung: 06. Mär. 2026, 22:29] [Kommentare: 0]
