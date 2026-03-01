amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

08.Mär.2026



 AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
  • Echoing (2023 Edit)
  • Amegas (Remix)
  • Power Nuke (Turrican II, Powerslide + Go For the Nuke, Fusion Remix)
  • It Came From The Desert (The Biblical Prophecy Remix)
  • Jester melodic guitar medley: Elysium, Stardust Memories, My Glamorous Life, Pallas Theme
  • The Great Giana Sisters - Cease & Desist Remix
(snx)

[Meldung: 08. Mär. 2026, 08:10] [Kommentare: 0]
