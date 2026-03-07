amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
08.Mär.2026



 Aminet-Uploads bis 07.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.03.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Serial_Door_68k.lha            comm/misc  1.3M  OS3 Direct file transfer vi...  
DCTelnet.lha                   comm/tcp   219K  OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... 
ace-basic.lha                  dev/basic  3.9M  OS3 AmigaBasic Compiler Enh...       
evo.lha                        dev/e      687K  OS3 E-VO: Amiga E Evolution                  
HWP_ZIP.lha                    dev/hwood  299K  VAR Read and write ZIP arch...              
imploder.lha                   dev/misc   287K  OS3 Imploder exe/data crunc...    
raw2iff.lha                    dev/misc   879K  OS3 RAW pictures to IFF ILB...       
ntfs3g.i386-aros.lha           disk/misc  196K  ARO Port of Tuxera's NT...     
ntfs3g.m68k-amigaos.lha        disk/misc  646K  OS3 Port of Tuxera's NT...     
ntfs3g.x86_64-aros.lha         disk/misc  216K  ARO Port of Tuxera's NT...     
RageXL.lha                     driver/vid  12K  OS3 RageXL P96 driver                        
AmiSpear_RTG.lha               game/shoot 741K  OS3 Amiga port of Spear of ...           
AmiWolf_RTG.lha                game/shoot 777K  OS3 Amiga port of Wolfenste...             
simpletetris.zip               game/think  22K  OS3 simple and polished Tet...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Temptation.lha                 mods/8voic 835K  GEN 16bit 7ch sexy Cool Jaz...
Dopus58BG.lha                  pix/back   668K  GEN Dopus 5.8 Magellan II W...          
DragonsLair-icones.lha         pix/icon   105K  GEN 4 colours icons for Dra...        
NAFCYI1991S1-B01.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B02.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B03.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B04.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B05.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B06.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B07.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B08.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B09.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B10.zip           text/bfont 1.9M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B11.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B12.zip           text/bfont 2.3M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B13.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B14.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B15.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B16.zip           text/bfont 2.1M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B17.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B18.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B19.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B20.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B21.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B22.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B23.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B24.zip           text/bfont 1.9M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B25.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B26.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B27.zip           text/bfont 2.4M  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1991S1-B28.zip           text/bfont 726K  GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP...           
NAFCYI1995S1-B00.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1995 (BMP...           
wpls2rtf.lha                   text/misc  153K  VAR Convert First Word+ for...  
NAFCYI1991S1-01.zip            text/pfont 1.8M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-02.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-03.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-04.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-05.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-06.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-07.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-08.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-09.zip            text/pfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-10.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-11.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-12.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-13.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-14.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-15.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-16.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-17.zip            text/pfont 1.3M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-18.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-19.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-20.zip            text/pfont 2.0M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-21.zip            text/pfont 1.6M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-22.zip            text/pfont 2.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-23.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-24.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-25.zip            text/pfont 1.8M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-26.zip            text/pfont 1.2M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-27.zip            text/pfont 1.5M  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1991S1-28.zip            text/pfont 774K  GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ...            
NAFCYI1995S1-00.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Spring 1995 (PS ...            
renamiga.lha                   util/app    20K  OS3 A batch renamer for ami...                
WinUAE_Mounter_34.lha          util/batch 390K  OS3 Mount CD + floppy disk ...  
AFSwitch.lha                   util/cli     3K  OS3 AFS - switch for audio ...  
tree-mos.lha                   util/dir   176K  VAR Display a tree view of ...       
iTidy2.lha                     util/wb    244K  OS3 Tidies icons, adds prev...
(snx)

[Meldung: 08. Mär. 2026, 08:10] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.