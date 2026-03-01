|09.Mär.2026
| Survival-Adventure: Demoversion von Norrland (AGA)
Nach acht Monaten Entwicklungszeit hat Sami Vehmaa eine Demoversion seines Survival-Adventures "Norrland" veröffentlicht (Video). Die Story: im Norden Schwedens muss man als Undercover-Detektiv den Tod eines Kuriers untersuchen, nebebei aber auch noch eigene Lieferjobs erfüllen. Benötigt werden ein AGA-Amiga, 2 MB Chip RAM, 12 MB Fast RAM und mindestens eine 68030-CPU. (dr)
[Meldung: 09. Mär. 2026, 06:41] [Kommentare: 1 - 09. Mär. 2026, 11:41]
