09.Mär.2026









AmigaOS 4: USB-Audio-Class-Treiber (Betaversion)

Andrea Palmatè hat einen nativen USB-Audio-Class-Treiber für AmigaOS 4 von Grund auf neu entwickelt. USBAudio ist ein AHI-Subtreiber, der Stereowiedergabe, 7.1-Mehrkanal-Surround, Aufnahmen mit Eingangsumschaltung, Erkennung mehrerer Geräte und vom Benutzer konfigurierbare Gerätenamen unterstützt. In einem ausführlichen Blogbeitrag erzählt er die Geschichte und den Entwicklungsprozess des Treibers. Aktuell befindet sich der Treiber noch im Betastatus. Was bereits funtioniert: Stereo- und 7.1-Mehrkanal-Wiedergabe

Aufnahme mit Mikrofon, Line-In und SPDIF-Eingangsumschaltung

Hardware-Lautstärkeregelung und Eingangsverstärkung

Erkennung und Auswahl mehrerer USB-Audiogeräte

Störungsfreie Wiedergabe mit dreifach gepufferten isochronen Übertragungen

Sauberes Starten/Stoppen ohne Abstürze

Benutzerdefinierte Gerätenamen über Präferenzdatei

Amiga-Installationspaket für einfache Bereitstellung Was zu beachten ist: Es werden nur Geräte der USB-Audioklasse 1.0 unterstützt (dies umfasst die meisten USB-Soundkarten).

Derzeit wird nur das 16-Bit-PCM-Format unterstützt.

Das Gerät muss angeschlossen sein, bevor AHI den Treiber initialisiert.

Das Anschließen/Trennen während der Audiowiedergabe führt zu Problemen

Nicht alle USB-Audiogeräte wurden getestet

Die Aufnahmequalität und das Verhalten beim Umschalten der Eingänge hängen vom jeweiligen USB-Chipsatz ab. Wenn Probleme auftreten, erfassen Sie bitte das vollständige serielle Debug-Protokoll (alle Zeilen, die mit [USBAudio] beginnen) und melden Sie das Problem zusammen mit der VID:PID Ihres Geräts. Der Treiber kann kostenlos oder gegen eine Spende ausprobiert werden. (dr)



[Meldung: 09. Mär. 2026, 18:47] [Kommentare: 0]

