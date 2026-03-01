amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
09.Mär.2026



 SCSI-Emulation: BlueSCSI-Toolbox V1.3
Die BlueSCSI-Toolbox vereint zwei Dienstprogramme zur Verwaltung eines BlueSCSI V2 oder ZuluSCSI in einem Amiga: der CD-Wechsler ermöglicht es, zwischen CD-ISO-Images auf der SD-Karte während des Betriebs zu wechseln. Mit dem SD-Transfer-Tool wieder kann man Dateien von der SD-Karte auf den Amiga übertragen.

Die neue Version 1.3 enthält verschiedene Korrekturen von Stefan Reinauer und bietet außerdem Unterstützung für 68000-CPUs.

Download: BlueSCSI-toolbox-Amiga_v1.3.zip (39 Kb) (dr)

[Meldung: 09. Mär. 2026, 20:18] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.