Hollywood: MP3Enc-Plugin 1.0 veröffentlicht

Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood steht mit MP3Enc 1.0 ein neues Plugin zur Verfügung. Es ermöglicht Skripten, die in Hollywood 11 eingeführte Soundexport-Schnittstelle zu nutzen, um Audiodaten direkt als MP3 zu kodieren.



Das Plugin unterstützt konstante und variable Bitraten sowie verschiedene Qualitätseinstellungen. Zudem kann Hollywood damit Audio unmittelbar als MP3 aufnehmen.



MP3Enc wird kostenlos über das offizielle Hollywood-Portal angeboten und ist dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems für zahlreiche Systeme verfügbar, darunter AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, AROS, Linux, macOS, Windows, Android und iOS. Voraussetzung ist Hollywood 11.



Unter AmigaOS 3 wird empfohlen, die FPU-Version des Plugins zu verwenden, da der Encoder zahlreiche Fließkommaoperationen nutzt und die reine 68k-Version ohne FPU entsprechend langsam arbeitet. (nba)



[Meldung: 10. Mär. 2026, 12:06] [Kommentare: 0]

