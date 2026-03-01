|11.Mär.2026
| Windows: Emu68-Imager 2.1.2
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Zu den jüngsten Neuerungen zählen eine Erweiterung der vom eigenen Updater aktualisierten Komponenten sowie die Unterstützung des TCP/IP-Stacks Miami zusätzlich zu Roadshow. (snx)
[Meldung: 11. Mär. 2026, 08:35] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]