 Windows/Linux/MacOS: WaffleCopyPRO-Universal 2.8.3
WaffleCopyPRO-Universal ist ein Programm, um unter Windows, Linux und MacOS in Verbindung mit einem Floppy-Controller wie Waffle oder DrawBridge verschiedene Diskettenformate zu lesen und schreiben, wobei der Fokus auf Amiga-Disketten liegt. (snx)

[Meldung: 11. Mär. 2026, 08:35] [Kommentare: 1 - 11. Mär. 2026, 18:35]
