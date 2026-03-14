|15.Mär.2026
| Aminet-Uploads bis 14.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.03.2026 dem Aminet hinzugefügt:
HWP_MP3Enc.lha dev/hwood 632K VAR Encode MP3s with Hollyw... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... ygame.zip dev/src 506K OS3 Open-source 2D AGA engi... anaiis.lha driver/oth 281K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... anaiis_games.lha driver/oth 48K OS3 ANAIIS USB Stack Games SAGADriver.lha driver/oth 396K OS3 SAGA Driver Package Norrland_Demo.lha game/demo 592K OS3 A game inspired by Norr... Norrland_Demo_WHDL.lha game/demo 672K OS3 A game inspired by Norr... Frotz-2.55-m68k-amiga.zip game/role 453K OS3 Frotz 2.55R19 Infocom g... nh367-m68k-amiga.zip game/role 2.1M OS3 NetHack 3.6.7 compiled ... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... imp3.lha mus/play 54K OS3 Do ANY stuff on Amiga! neatvi.lha text/edit 159K MOS Neat vi clone nextvi.lha text/edit 394K MOS Next vi clone WinUAE_Mounter_34.lha util/batch 390K OS3 Mount CD + floppy disk ... VATestprogram.zip util/misc 10M OS3 Versatile Amiga Testpro...(snx)
[Meldung: 15. Mär. 2026, 08:52]
