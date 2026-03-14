15.Mär.2026



 Aminet-Uploads bis 14.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.03.2026 dem Aminet hinzugefügt:
HWP_MP3Enc.lha                 dev/hwood  632K  VAR Encode MP3s with Hollyw...               
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
ygame.zip                      dev/src    506K  OS3 Open-source 2D AGA engi...    
anaiis.lha                     driver/oth 281K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
anaiis_games.lha               driver/oth  48K  OS3 ANAIIS USB Stack Games                   
SAGADriver.lha                 driver/oth 396K  OS3 SAGA Driver Package                      
Norrland_Demo.lha              game/demo  592K  OS3 A game inspired by Norr...       
Norrland_Demo_WHDL.lha         game/demo  672K  OS3 A game inspired by Norr...       
Frotz-2.55-m68k-amiga.zip      game/role  453K  OS3 Frotz 2.55R19 Infocom g...   
nh367-m68k-amiga.zip           game/role  2.1M  OS3 NetHack 3.6.7 compiled ...    
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
imp3.lha                       mus/play    54K  OS3 Do ANY stuff on Amiga!                   
neatvi.lha                     text/edit  159K  MOS Neat vi clone                            
nextvi.lha                     text/edit  394K  MOS Next vi clone                            
WinUAE_Mounter_34.lha          util/batch 390K  OS3 Mount CD + floppy disk ...  
VATestprogram.zip              util/misc   10M  OS3 Versatile Amiga Testpro...
(snx)

[Meldung: 15. Mär. 2026, 08:52]
