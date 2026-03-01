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16.Mär.2026



 Survival-Adventure: Norrland 1.00 (AGA)
Vor einer Woche hatte Sami Vehmaa eine Demoversion seines Survival-Adventures "Norrland" veröffentlicht, nun ist die Vollversion für umgerechnet rund 9 Euro verfügbar (Video). Die Story: im Norden Schwedens muss man als Undercover-Detektiv den Tod eines Kuriers untersuchen, nebebei aber auch noch eigene Lieferjobs erfüllen. Benötigt werden ein AGA-Amiga, 2 MB Chip RAM, 12 MB Fast RAM und mindestens eine 68030-CPU. (dr)

[Meldung: 16. Mär. 2026, 18:14] [Kommentare: 1 - 16. Mär. 2026, 20:51]
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